Galatasaray'dan Avrupa şampiyonluğu için dev adım

İSTANBUL

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında İtalyan ekibi Reyer'i 22 sayı farkla 90-68 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, 18 Nisan Çarşamba günü Venedik'te şampiyonun belirleneceği rövanş müsabakası öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Çekişmeli başlayan mücadelenin ilk bölümünde iyi savunma yapan Galatasaray, Dubljevic, Petronyte ve Quigley'in sayılarıyla etkili olarak 5. dakikayı 10-6 önde geçti. Özellikle dış atışlarda yüksek yüzdeli bir oyun ortaya koyan Reyer, Micovic'in 3 sayılık basketleriyle 7. dakikada 17-15 üstünlük yakaladı. Çabuk toparlanan sarı-kırmızılı ekip, rakibine 10-2'lik bir seriyle karşılık vererek periyodu 25-19 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte daha skorer bir oyun ortaya koyan Reyer'in farkı kapatma çabalarına karşın, Quigley'in kazandırdığı basketler Galatasaray'ı ayakta tuttu. Son bölümde savunmasını sertleştiren ve rakibini pota altına sokmayan sarı-kırmızılı ekip, Carangelo'nun 3 sayılık basketlerine karşın soyunma odasına 43-35 galip durumda gitti.

Sarı-kırmızılı ekipte Quigley, ilk yarıda kaydettiği 21 sayıyla takımının skor yüküne önemli bir katkı sağladı.

Galatasaray, üçüncü çeyrekte yine Quigley'in sayılarıyla oyunu kontrolünü elinde tutarken, Petronyte ve Dubljevic'in de skora katkısıyla 28. dakikada farkı 22 sayıya (68-46) çıkardı. Sarı-kırmızılı takım, son periyoda 68-47 üstün girdi.

Dördüncü çeyreğe Walker ve Dotto'nun basketleriyle 7-0'lık bir seri yakalayarak başlayan Reyer, 32. dakikada farkı 14 sayıya (68-54) indirdi. Pota altını iyi kapatan ve rakibini dış atışlara zorlayan sarı-kırmızılı takım, Davis, Dubljevic, Petronyte ve Quigley ile basketler bulup, rakibine 13-0'lık bir seriyle karşılık vererek 36. dakikada bu kez 27 sayılık (81-54) farka ulaştı. İtalyan ekibi, Williams'ın peş peşe bulduğu 3 sayılık basketlerle farkı aşağı çekmek istese de Quigley ve Petronyte'nin basketleriyle rakibine karşılık veren Galatasaray, karşılaşmadan 22 sayı farkla 90-68 galip ayrıldı.

Maçın en skorer isimleri, Galatasaray adına 37 sayı üreten Quigley ve 25 sayı atan Petronyte olurken, Reyer'de ise Williams 21 sayıyla oynadı.



Muhabir: Mehmet Fatih Duman