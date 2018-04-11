Filede serinin ilk galibi Fenerbahçe

İSTANBUL

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off üçüncülük serisinin ilk maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-1 yenerek, seride 1-0 öne geçti.

Birinci sette Fenerbahçe, Rahimova'nın etkili ataklarıyla teknik molaya 12-11 önde girdi. Köşelerden atakları ile çok etkili olan sarı-lacivertli ekip, seti 25-20 aldı.

Maçın ikinci setinde Rabadzhieva ile sayılar üreten Galatasaray, teknik molayı 12-9 önde geçmesine rağmen Fenerbahçe, 19-19 beraberliği yakaladı. Çekişmeli bir mücadeleye sahne olan sette 24-24 beraberliğin ardından Galatasaray, rakibine üstünlük kurmasını bildi ve bu seti 27-25 kazanarak durumu 1-1 yaptı.

Karşılıklı sayılarla başlayan 3. setin teknik molasına Galatasaray 12-9 üstün girdi. Oyunu yine bırakmayan Fenerbahçe 20-20 beraberliği sağlayıp, seti 26-24 ile lehine çevirdi ve 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete etkili servislerle başlayan Fenerbahçe, teknik molaya 12-11 önde girdi. Rakibinin servis hatalarını Eda Dündar ile iyi değerlendiren sarı-lacivertli ekip, seti 25-19, maçı da 3-1 kazandı.

Serinin ikinci maçı, 14 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Sarı-lacivertli ekip, ikinci karşılaşmayı da kazandığı takdirde sezonu üçüncü sırada tamamlayacak.

Muhabir: Ragıp Tekin