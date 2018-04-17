Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off programı belli oldu

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının programı belli oldu.

anasayfa > spor, basketbol 17.04.2018 Emre Doğan Istanbul

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off programı belli oldu

İSTANBUL

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayan takımların karşılaşacağı ve 2 galibiyete ulaşan ekiplerin yarı finale yükseleceği turda yapılacak maçların programının belirlendiği bildirildi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maç programı şöyle:

24 Nisan Salı

18.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş

25 Nisan Çarşamba

18.00 BOTAŞ-Çukurova Basketbol

19.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Galatasaray

27 Nisan Cuma

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

28 Nisan Cumartesi

16.00 Galatasaray-Yakın Doğu Üniversitesi

18.00 Çukurova Basketbol-BOTAŞ

30 Nisan Pazartesi (Gerekirse)

18.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş

1 Mayıs Salı (Gerekirse)

18.00 BOTAŞ-Çukurova Basketbol

19.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Galatasaray

Muhabir: Emre Doğan

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