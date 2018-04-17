Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off programı belli oldu

İSTANBUL
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayan takımların karşılaşacağı ve 2 galibiyete ulaşan ekiplerin yarı finale yükseleceği turda yapılacak maçların programının belirlendiği bildirildi.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maç programı şöyle:
24 Nisan Salı
18.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş
25 Nisan Çarşamba
18.00 BOTAŞ-Çukurova Basketbol
19.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Galatasaray
27 Nisan Cuma
18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
28 Nisan Cumartesi
16.00 Galatasaray-Yakın Doğu Üniversitesi
18.00 Çukurova Basketbol-BOTAŞ
30 Nisan Pazartesi (Gerekirse)
18.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş
1 Mayıs Salı (Gerekirse)
18.00 BOTAŞ-Çukurova Basketbol
19.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Galatasaray
Muhabir: Emre Doğan