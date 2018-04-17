Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Antalyaspor, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Antalyaspor'u çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Antalyaspor'un 29. hafta maçlarındaki saha olayları ile çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin antrenörü Önder Engin ve Atiker Konyaspor Teknik Sorumlusu Abdurrahman Baysangur'un sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği aktarıldı.

Ayrıca, Spor Toto 1. Lig ekipleri Ümraniyespor, MKE Ankaragücü ve Adanaspor'un çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

MKE Ankaragücü oyuncusu Anton Putsila, Samsunsporlu futbolcu Çağrı Ortakaya ve Adana Demirspor Antrenörü Güray Genç'in de çeşitli nedenlerle disiplin kuruluna gönderildikleri kaydedildi.

Muhabir: Emre Doğan