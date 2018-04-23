THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor

Fenerbahçe Doğuş'un İspanya temsilcisi Baskonia'ya konuk olacağı play-off çeyrek finallerinde üçüncü maçlar, yarın ve 25 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

İSTANBUL

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı, üçüncü karşılaşmalarla devam edecek.

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş'un da mücadele ettiği play-off çeyrek finallerinde üçüncü maçlar, yarın ve 25 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Sarı-lacivertliler, 2-0 önde olduğu serinin üçüncü maçında, İspanya'nın Baskonia takımına Fernando Buesa Arena'da TSİ 22.00'de konuk olacak. Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmayı kazanması halinde adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

THY Avrupa Ligi'nde play-off çeyrek final üçüncü maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Zalgiris (Litvanya) - Olympiakos (Yunanistan) (1-1)

22.00 Baskonia (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş (0-2)

25 Nisan Çarşamba:

19.45 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) (1-1)

20.00 Khimki (Rusya) - CSKA Moskova (Rusya) (0-2)

Muhabir: Mutlu Demirtaştan