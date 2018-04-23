Fenerbahçe Doğuş Dörtlü Final için sahada

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde 2-0 önde olduğu play-off çeyrek final serisinde yarın İspanya deplasmanında Baskonia'yı yenmesi durumunda üst üste 4. kez Dörtlü Final'e yükselecek.

Fotoğraf: AA/Ahmet Dumanlı

İSTANBUL

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2-0 önde olduğu play-off çeyrek final serisinde yarın deplasmanda İspanyol temsilcisi Baskonia'yı yenmesi durumunda üst üste 4. kez Dörtlü Final'e yükselecek.

Serinin dördüncü maçı yarın Fernando Buesa Arena'da TSİ 22.00'de oynanacak.

İstanbul'daki ilk iki maçı 82-73 ve 95-89'luk skorlarla kazanarak seride 2-0 öne geçen sarı-lacivertlilere, Dörtlü Final için tek galibiyet yetecek.

Baskonia'nın yarın kazanması durumunda serinin 4. maçı 26 Nisan Perşembe günü yine İspanya'da oynanacak.

Bu sezon Baskonia'ya yenilmedi

Fenerbahçe Doğuş, bu sezon Baskonia'yla oynadığı 4 maçı da kazandı.

Normal sezonda deplasmanda rakibini 83-69'la geçen sarı-lacivertliler, sahasında ise 79-74 galip geldi. Play-off çeyrek final serisinin ilk iki maçında da rakibine şans tanımayan Fenerbahçe Doğuş, İspanyol temsilcisi karşısında serisini devam ettirirse Dörtlü Final'e adını yazdıracak.

Obradovic, kariyerinde ilk peşinde

Fenerbahçe Doğuş'da başantrenör Zeljko Obradovic, Baskonia'yı geçmeleri durumunda kariyerinde bir ilke daha imza atmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, İspanyol ekibini geçmesi durumunda, Sırp başantrenör, THY Avrupa Ligi'nde çalıştırdığı bir takımı, ilk kez 4 yıl üst üste Dörtlü Final'e taşıyacak.

Fenerbahçe Doğuş'un tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, takımıyla turu geçmesi durumunda kariyerinde ise 17. kez Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazanacak.

Bu kulvarda kariyerinde 23. sezonunu geçiren Sırp başantrenör, çalıştırdığı takımlar Panathinaikos'la 8, Fenerbahçe'yle 3, Real Madrid'le 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yla ise birer kez Dörtlü Final'de yer aldı.

Geçen sezon Fenerbahçe'yi bu kulvarda zirveye çıkaran Obradovic, Avrupa Ligi'ni 9 defayla en fazla kazanan başantrenör unvanına da sahip.

Obradovic'le çeyrek finalde maç kaybetmedi

Fenerbahçe, başantrenör Obradovic yönetiminde THY Avrupa Ligi'nde play-off çeyrek final serilerinde çok iyi bir performans sergiliyor.

Sarı-lacivertlilerle Avrupa Ligi'nde 5. sezonunu geçiren Sırp başantrenör, takımını 3 kez play-off'lara taşıdı. Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcıyla çıktığı 11 çeyrek final maçını da kayıpsız geçti.

Fenerbahçe, 2014-2015'te Maccabi'ye, 2015-2016'da Real Madrid'e, 2017-2018'de de Panathinaikos Superfoods'a maç kaybetmeden serileri 3-0 kazanmıştı. Baskonia'yı ilk iki karşılaşmada yenen sarı-lacivertliler, son üç sezonda gerçekleştirdiği başarıyı tekrarlayarak play-off serisinde maç kaybetmeden Dörtlü Final'e yükselmeye çalışacak.

Muhabir: Erkan Tiryaki