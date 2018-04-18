Milli baz istasyonu göreve başlıyor

ANKARA - GÖKSEL YILDIRIM

Türkiye'de, artan iletişim ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte uçtan uca, sürdürülebilir ve güvenilir iletişim altyapılarına yönelik ürün ve teknolojilerin yurt içi olanaklarla geliştirilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalarda yerli ve milli olarak geliştirilen baz istasyonu ULAK önemli bir yer tutuyor.

ULAK, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yürütülen Dördüncü Nesil (4G/LTE) Haberleşme Teknolojisi Geliştirme Projesi kapsamında ASELSAN tarafından geliştirildi.

Ülke ekonomisine 5 milyar dolardan fazla katkı sağlaması bekleniyor

Böylece Türkiye'de ilk kez 4. nesil teknolojiye sahip baz istasyonu, yurt içi imkanlarla hem yazılım hem de donanım bileşenleriyle geliştirilerek telekom ve mobil operatörlerinin kullanımına sunuldu.

ULAK sayesinde ülke kaynakları verimli kullanılacak, güvenliğin ön planda tutulması dolayısıyla bilgiler korunacak. Türkiye'nin haberleşmedeki dışa bağımlılığını azaltacak ULAK'ın ülke ekonomisine 5 milyar dolardan fazla katkı sağlaması bekleniyor. Teknolojik bilgi birikimi de ülkeye yeni ufuklar açacak, ihracat fırsatları yakalanacak. Yeni Ar-Ge çalışmalarıyla 5G teknolojisinde iddialı konuma gelinecek.

ULAK ilk sınavını verecek

ULAK, sahadaki ilk sınavını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Evrensel Mobil Kapsama Projesi kapsamında verecek.

Nüfusu 500'ün altındaki yerlere mobil geniş bant haberleşme altyapısı kurulmasını amaçlayan Evrensel Mobil Kapsama Projesi kapsamında ULAK baz istasyonlarının ilk teslimatları yapıldı.

Türkiye'nin en ücra köşesine bile 4,5G hizmeti sağlayacak projenin Faz-1 aşamasındaki ilk teslimatlar için bakanlık yetkilileri tarafından 30 Martta 52 BBU (ana bant ünitesi) ve 347 RRU (uzak telsiz ünitesi) için fabrika kabul testleri gerçekleştirildi ve testler başarıyla tamamlandı. Testleri geçen ürünler bakanlığa teslim edildi.

Projenin Faz-1 aşamasının teslimatları haziran ayına kadar sürecek ve yılın ilk yarısında 489 baz istasyonunun teslimatları tamamlanacak.

Faz-2 aşamasında ise 500'ün üzerinde ULAK kullanımı planlanıyor. Bu kapsamda 326 baz istasyonu için sipariş alındı. Faz-2 teslimatlarının mayıs ayından itibaren başlaması ve yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.