ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri

ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye'de Esed rejimine düzenlediği füze saldırısı, ABD kongresinin önemli isimlerinden başta Senatör Graham olmak üzere birçok senatör ve temsilci tarafından eleştirildi.

WASHINGTON

Esed rejiminin 7 Nisan’da abluka altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesine düzenlediği kimyasal saldırıya tepki olarak ABD, İngiltere ve Fransa’nın düzenlediği füze saldırısı, ABD kongresinde büyük ölçüde memnuniyetle karşılandı ancak Kongrenin önemli isimlerinden başta Senatör Graham olmak üzere birçok senatör ve temsilci, saldırının daha geniş strateji ile desteklenmesi konusunda uyarıda bulundu.

"Esed bedelinin sınırlı bir Amerikan saldırısı olacağını hesap etmiş olmalı"

Kongrenin şahinlerinden biri olarak bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham yaptığı yazılı açıklamayla ABD öncülüğündeki saldırıyı takdir ederken, saldırı ile ilgili kaygısını da belirtti.

Graham açıklamasında, "Korkarım ki bu saldırı zayıf bir askeri tepki olarak görülecek ve Esed tekrar kimyasal silah kullanma karşılığında küçük bir bedel ödemiş olacak. Esed, iş yapmanın bedelinin sınırlı bir Amerikan saldırısı olacağını hesap etmiş olmalı. Rusya ve İran, bu sınırlı saldırıyı, 'ABD’nin ayrılmadan önce bıraktığı birkaç bomba ile tatmin olması' olarak görecek." ifadesini kullandı.

"ABD'nin Orta Doğu’daki amaçlarına ulaşmasını sağlayamaz"

Saldırıya destek vererek ABD’nin Suriye stratejisi konusunda kaygılarını belirten bir diğer isim de Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain.

Arizona’da kanser tedavisi gören McCain, yazılı açıklamasında, saldırıya destek verdi ancak ABD’nin uzun dönemde başarılı olmak için Suriye ve tüm bölge konusunda kapsamlı bir strateji yapması gerektiğini vurguladı.

McCain, "Başkanın sadece DEAŞ ile ilgili değil aynı zamanda Rusya ve İran'ın bölgedeki kötü etkilerine karşı hedeflerimizi ortaya koyması gerekir. Geniş stratejiden bağımsız hava saldırıları gerekli olabilir ancak bunlar tek başına ABD'nin Orta Doğu’daki amaçlarına ulaşmasını sağlayamaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Başkanın tahrik edici tweetleri kendisini köşeye sıkıştırdı"

Bir eleştiri de Rhode Island Senatörü Demokrat Jack Reed’den geldi.

Reed, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu adımın kapsamı ve etkisi konusunda daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Başkanın tahrik edici tweetleri kendisini köşeye sıkıştırdı. Sınırlı cezalandırıcı bir harekat, Suriye halkını gerçekten rahatlatacak tek şey olan Suriye savaşının son bulması için dizayn edilmiş kapsamlı bir stratejinin yerini tutamaz."

Muhabir: Kasım İleri