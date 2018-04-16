İsrail'den Gazzeli gencin tedavisine 'geciken izin'

İsrail mahkemesi, gösteriler sırasında İsrail askerleri tarafından bacaklarından vurulan Filistinli gencin tedavi için Gazze'den Ramallah'a geçişine ancak bir bacağı kesildikten sonra izin verdi.

KUDÜS

İsrail askerleri tarafından vurulan Filistinli gencin, tedavi edilmek üzere abluka altındaki Gazze Şeridi'nden işgal altındaki Batı Şeria'ya geçişi için gerekli olan izin ancak bir bacağının kesilmesinin ardından alınabildi.

"Jerusalem Post" gazetesinin haberine göre, 30 Mart'taki barışçıl gösteriler sırasında iki bacağından birden vurulan Yusuf Iad Karnaz (20) isimli Filistinli gencin avukatı, Gazze'deki hastanelerde imkanların kısıtlı olması nedeniyle müvekkilinin Ramallah'taki bir hastaneye sevki için İsrail mahkemesine başvurdu.

Mahkeme, dün görülen duruşmada söz konusu başvuruyu kabul ederek Karnaz'ın Ramallah'taki hastaneye sevki için İsrail makamlarından gerekli iznin verilmesini istedi.

Diğer bacağını da kaybedebilir

Ancak mahkemenin bu geciken kararının, İsrail'in Gazze sınırını çıkışlara kapatması nedeniyle Ramallah'taki hastaneye sevk edilemeyen Karnaz'ın bir bacağının Gazze'de tedavi gördüğü hastanede imkansızlıklar nedeniyle kesilmesinin ardından geldiği kaydedildi.

Karnaz'ın bir an önce Ramallah'ta tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilememesi durumunda diğer bacağını da kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğu belirtiliyor.

Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin protestoculara gerçek mermiyle ateş açması sonucu 35 Filistinli şehit oldu, bir çoğu gerçek mermiyle olmak üzere 3 bin 500'den fazla Filistinli yaralandı.

Muhabir: Mustafa Deveci