ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD’nin müttefikleriyle Suriye’nin Duma ilçesindeki kimyasal saldırıya ilişkin istihbaratı analiz etmeyi sürdürdüğünü ve saldırıya cevap vermek üzere askeri seçeneklerin hazır olduğunu belirtti.

WASHINGTON

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD’nin müttefikleriyle Suriye’nin Duma ilçesindeki kimyasal saldırıya ilişkin istihbaratı analiz etmeyi sürdürdüğünü ve saldırıya cevap vermek üzere askeri seçeneklerin hazır olduğunu belirtti.

Mattis, Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld ile ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir araya geldi.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mattis, abluka altındaki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde 78 kişinin ölümüne neden olan kimyasal saldırıya ilişkin “Biz ve müttefiklerimiz istihbaratı analiz etmeyi sürdürüyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, emir verildiği takdirde karşı saldırı yapmak üzere hazır olup olmadıklarına ilişkin sorusuna Mattis, “Başkan'ın karar verme sürecinde, eğer uygun görülürse askeri seçenekleri sunmak üzere hazır bekliyoruz.” yanıtını verdi.

Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Muhabir: Kasım İleri



