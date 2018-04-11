Kızılay Doğu Gutalıların imdadına koşuyor

Kızılay, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'dan kaçanların barınması için Azez ve İdlib bölgelerinde 500 ve bin 200 çadırlık kamplar kurdu, yeni kamplar için de çalışmalar sürdürülüyor.

GAZİANTEP

Türk Kızılayı Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Kadir Akgündüz, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'dan kaçanlar için Azez ve İdlib bölgelerinde 500 ve bin 200 çadırlık kamplar oluşturduklarını, yeni kamplar yapmak için de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kimyasal silah saldırısında 40 sivil hayatını kaybetti



Esed rejimi, abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesine zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı düzenledi https://t.co/2iAjk0DvQY pic.twitter.com/Ro6zB1LHPX — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) April 8, 2018

Akgündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Guta'dan otobüslerle çıkan ve değişim bölgesine gelen Suriyelileri acil kumanya paketleriyle karşıladıklarını, Türk Kızılayının yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunun bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

İlk aşamada Azez'de 500, İdlib'de de bin 200 çadırlık kamplar oluşturduklarını, kamp sayılarının her geçen gün artığını ifade eden Akgündüz, "Elbil'de bir tanesini aktif hale getirdik. Elbil-2 diye bir kampımız daha var. Onun altyapı çalışmalarına başladık. Diğer bölgelerde de çalışmalar yapılıyor. Özellikle Guta diye ayırmıyoruz. Suriyelileri alıyoruz kamplara. İhtiyaç olduğu sürece biz kamp yapmaya ve buralardaki ihtiyaçları karşılamaya devam edeceğiz." dedi.

Doğu #Guta'da yaklaşık 3 yıl önce savaş uçaklarıyla yapılan saldırıda hayatı altüst oldu. Annesini ve kardeşini kaybetti, kendisi de ağır yaralandı. Ailesi Yusuf’un tedavisi için #Türkiye’ye sığındı



Doğu Gutalı Yusuf savaşın acı izleriyle büyüyor🎥 https://t.co/MTSJx2rGWx pic.twitter.com/0xe8Z2QmIo — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) April 9, 2018

Akgündüz, BM'nin raporlarına göre 40 bin kişinin Guta bölgesinden çıktığına değinerek şunları kaydetti:

"Gelenlerin hepsi aynı anda kamplara gelmiyor. Bu insanların aileleri, akrabaları var. Başka yerlerde tanıdıkları var. Onların yanlarına yerleşenler de var. Resmi bir sayı söylemek doğru olmaz bu durumda. Hijyenden sağlığa, barınmadan yiyeceklerine kadar bu insanların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

Muhabir: Zuhal Kocalar