Almanya'da kamu çalışanlarının, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü turu öncesinde ülke genelinde başlattığı uyarı grevi, kamu alanlarında ve ulaşımda aksaklıklara neden oldu.

FRANKFURT

İşverenlerle toplu sözleşme görüşmelerini sürdüren Birleşik Hizmet Sendikasının (Ver.di) çağrısıyla bugün saat 05.00’da başlayan grev nedeniyle ülke genelinde havalimanlarında, kamu alanlarında ve toplu ulaşımda aksamalar yaşandı. Söz konusu grev ayrıca ana okullarını, çöp toplama hizmetlerini ve yüzme havuzlarını da etkiledi.

Grevin en çok hissedildiği yerlerin başında havalimanları geldi. Frankfurt, Münih, Köln ve Bremen havalimanlarında binlerce uçuş iptal edilirken, bu iptallerden on binlerce yolcu etkilendi.

Köln Havalimanı’nda itfaiye çalışanlarının da iş bırakması nedeniyle saatlerce iniş ve kalkış gerçekleştirilemedi. Saat 11.00’dan sonra ise itfaiye hizmeti yeniden sağlandı.

Grev, özellikle Dortmund, Duisburg, Köln ve Essen şehirlerindeki toplu ulaşımı da etkiledi. Sabah erken saatlerde başlayan ve 18.00’da sona ermesi beklenen grevden dolayı işlerine gitmek isteyenler ve seyahat eden turistler zor durumda kaldı.

Ver.di sendikası 2,3 milyon kamu çalışanı için ayda en az 200 avro olmak üzere yüzde 6 ücret artışı talep ediyor. İşverenler ise yüksek olduğu gerekçesiyle bu talebi kabul etmiyor.





