Yunanistan'da 2,5 yılda 325 çocuk tecavüze uğradı

Yunanistan'da son 2,5 yılda 15 yaş altı 325 çocuk tecavüze uğradı. Saldırıların büyük bir kısmı, aile fertleri tarafından işlendi.

GÜMÜLCİNE

Yunanistan’da küçük çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının endişe verici boyutlara ulaştığı bildirildi.

Basında yer alan Yunanistan Polis Teşkilatı (ELAS) verilerine göre, son 2,5 yılda 15 yaş altı 325 çocuk tecavüze uğradı. Saldırıların büyük bir kısmının, aile fertleri tarafından işlendiği belirtildi.

Atina’da yayımlanan “Nea Selida” gazetesi, konuya ilişkin haberinde, kısa süre önce ortaya çıkarılan küçük çocuklara yönelik üç ayrı cinsel istismar olayının Yunan kamuoyunu derinden sarstığına işaret ederek, “Ortaya çıkarılan vakaların buz dağının sadece tepesi olduğunu herkes biliyor.” ifadelerine yer verdi.

"Pedofili, Yunanistan’da öteden beri bir var olan fenomen"

Atina Pantion Üniversitesi öğretim üyelerinden Antonis Magganas, “Pedofili, Yunanistan’da öteden beri bir var olan fenomen.” dedi ve sorunun son yıllarda daha sık ortaya çıktığını söyledi.

Magganas, ülkede yaşanan çocuk istismarı vakalarının, adalete intikal edenlerden çok daha fazla olduğuna dikkati çekerek, “Adalete intikal eden vakalarla, bu konuda bizden yardım isteyenlerin sayısı arasında büyük fark bulunuyor. Çocuk Sağlığı Enstitüsünün araştırmasında her 8 çocuktan birinin cinsel tacize uğradığı tespit edildi. Küçük çocuklara yapılan cinsel saldırılar endişe verici boyutlarda.” dedi.

Daha önce sosyal nedenlerden dolayı gizlenmeye çalışılan çocuk istismarı vakalarının artık açıkça konuşulmaya başlandığını vurgulayan Magganas, “Yunanistan, gecikmeli de olsa çocuk istismarına tepki gösteren ülkeler arasına girmeye başladı. Bu konuda değişen şey sorunun görünümü. Sonunda ‘millet ne der’ tabusu kırılmaya başlıyor.” ifadelerini kullandı.

İstismarların çoğu aile fertleri tarafından yapılıyor

Çocuk Gülümsemesi Vakfı psikologlarından Agky Ksenaki de çocuklara yönelik cinsel istismarın genellikle yakınları tarafından işlendiğini belirterek, “Maalesef bize ulaşan vakaların çoğu, çocuğun kendi aile çevresindeki kişiler tarafından yapılan cinsel istismar olaylarıyla ilgili. Bu, meselenin ortaya çıkarılmasının daha çok gecikmesine neden oluyor.” dedi.

Muhabir: Mehmet Hatipoğlu