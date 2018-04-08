Arakanlı çocuğu Türk vekil sünnet etti

COX'S BAZAR - BARIŞ KILIÇ

Myanmar'dan kaçan Arakanlı Nurşahin Hasan adlı çocuğun sünneti, AK Parti'nin doktor milletvekili İsmail Tamer tarafından yapıldı.

Myanmar'daki saldırılardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampları ziyaret eden milletvekilleri ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) yetkililerinden oluşan heyet, AFAD'ın Balukhali'da kurduğu sahra hastanesinde incelemelerde bulunuldu.

Heyette bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer, ameliyat önlüğü, eldiven ve maske giyerek, 6 yaşındaki Nurşahin Hasan'ı sünnet etti.

Operasyon sırasında, yine doktor olan AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da ameliyat kıyafetlerini giyerek Tamer'e yardımcı oldu.

Annesi de sahra hastanesinde görev yapan Nurşahin Hasan, operasyon öncesi ve sırasındaki uslu görüntüsüyle dikkati çekti.

Bir ara gözleri dolan anne Saliha Hasan ise operasyon sırasında odada bulunan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan tarafından teselli edildi.

Operasyonun ardından, "Oldu da bitti maşallah. Geçmiş olsun" diyen Tamer, yardımını ileride de sürdürmek için çocuğun kimlik bilgilerini aldı.

Tamer, operasyondan sonra AA'ya yaptığı açıklamada, genel cerrahi uzmanı olduğunu belirterek, "Binlerce ameliyat yapmışımdır ama bugün yaptığım sünnet benim için çok çok özel. Çok daha duygulu ve anlamlı bir sünnet olmuştur" dedi.