Saakaşvili Hollanda'da ders verecek

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Ukrayna'dan sınır dışı edilen ve Hollanda'ya yerleşen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, "Speakers Academy"de ders verecek.

Saakaşvili, yaptığı yazılı açıklamada Ukrayna'dan sınır dışı edilmesinden sonra yerleştiği Hollanda'daki "Speakers Academy"nin yönetimiyle ders vermek için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Hollanda'da sadece geçici bir süre ile bu işle meşgul olmaya karar verdiğini belirten Saakaşvili, "Umarım uzun bir süre boyunca bir ders okutmam gerekmeyecek ve tecrübemi derslerde değil oligarkların iktidardan uzaklaştırılması için kullanacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna vatandaşlığından da çıkarılan Saakaşvili, Kiev yönetiminin kararıyla yaklaşık 2 ay önce Ukrayna'dan sınır dışı edilerek Polonya’ya gönderilmişti. Saakaşvili, daha sonra yerleştiği Hollanda'da oturum izni almıştı.

Muhabir: Davit Kachkachishvili