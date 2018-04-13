Avrupa Parlamentosu Zuckerberg'i sorgulamak istiyor

Avrupa Parlamentosu, Facebook’taki veri sızıntısıyla ilgili olarak şirketin kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’i dinleyecek.

BRÜKSEL

Avrupa Parlamentosu (AP), Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'i, şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili dinlemek istiyor.

ABD Temsilciler Meclisinde ifade veren Zuckerberg'in şimdi de AP milletvekillerinin sorularını yanıtlaması talep edildi.

AP'de yapılan oturumun ardından Parlamento Başkanı Antonio Tajani'ye yazılan mektupta, Zuckerberg'in parlamentonun farklı komisyonlarına davet edilerek veri skandalıyla ilgili soruları yanıtlaması talep edildi.

AP Başkanı Tajani de Twitter'dan hesabından yaptığı açıklamada, "Zuckerberg'in bizim sorularımızı da yanıtlamaya hazır olduğunu düşünüyoruz. Avrupa vatandaşlarına karşı da sorumlu olduğunu göstermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zuckerberg, şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili olarak hafta içinde ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde ifade vermişti.

Muhabir: Yusuf Hatip







