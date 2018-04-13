'Türkiye ve Pakistan birbirinin aynası gibidir'

Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin, "Pakistan ve Türkiye birbirinin ikizidir desek de bu tanım ilişkilerimizin derinliğini ve birbirimize olan bağımızı anlatmak için yeterli değildir, iki ülke birbirinin aynası gibidir" dedi.

Türkiye ve Pakistan ilişkilerini anlatan "Dostluk ve Kardeşlik Yolculuğu - Pakistan ve Türkiye İlişkilerinin Fotoğraflı Araştırması" sergisi, başkent İslamabad'daki Ulusal Sanat Galerisi'nde açıldı. ( Muhammed Semih Uğurlu - Anadolu Ajansı )

İSLAMABAD

Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, "Pakistan ve Türkiye birbirinin ikizidir desek de bu tanım ilişkilerimizin derinliğini ve birbirimize olan bağımızı anlatmak için yeterli değildir, iki ülke birbirinin aynası gibidir." dedi.

Türkiye ve Pakistan ilişkilerini anlatan "Dostluk ve Kardeşlik Yolculuğu - Pakistan ve Türkiye İlişkilerinin Fotoğraflı Araştırması" sergisi, başkent İslamabad'daki Ulusal Sanat Galerisi'nde açıldı.

Sergi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Hüseyin, serginin iki ülkenin ortak geçmişini yeni nesillere anlatmada önemli olduğuna değinerek, "Umarım bu tür sergiler Pakistan'ın her köşesinde açılır ve her Pakistanlıya aramızdaki sonsuz sevgi ve iyi niyet bağını gösterir." dedi.

Hüseyin, Konya Mevlana Müzesi'ni ziyaretinde yaşadığı bir anıyı aktararak, "Genç bir adam beni işaret etti ve orada bulunanlara benim Türkiye'ye en zor zamanlarında yardım eden ülkenin cumhurbaşkanı olduğumu söyledi. Yeni neslin bu tarih bilinci ve ortak geçmişimize olan ilgisi beni çok etkiledi." diye konuştu.

Türkiye ve Pakistan'ın kültür ve ortak tarih noktasında birbirine benzediğini belirten Hüseyin, "Pakistan ve Türkiye birbirinin ikizidir desek de bu tanım ilişkilerimizin derinliğini ve birbirimize olan bağımızı anlatmak için yeterli değildir, iki ülke birbirinin aynası gibidir." ifadelerini kullandı.

"İlişkilerimiz 70 yıldan eski"

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ise iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yılı olduğunu ancak iki ülke ilişkilerinin çok daha gerilere gittiğini anlattı. Yurdakul, "Çok bilinmese de alt kıtanın Müslümanları 1453'te Fatih Sultan Mehmet'e İstanbul'un fethi dolayısıyla tebrik mektubu yollamıştı. Bu mektup ilişkilerimizi neredeyse 600 yıl geriye götürüyor." dedi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Batılı istilacılara karşı bölgeye Osmanlı donanmasını yolladığını da söyleyen Yurdakul, Pakistan halkının da 20. yüzyılda Türkiye'ye en çok ihtiyacı olduğu anlarda yardım eden millet olduğunu söyledi.

Lahor Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi Müdürü Prof. Dr. Halil Toker de yaptığı konuşmada, Türkiye - Pakistan ilişkilerinin alt kıtada hüküm süren Türk devletlerinden bugüne uzandığını belirterek "Türkiye ve Pakistan, iki kalp bir candır. Geçmişe baktığımızda iki ülkenin de birbirine en zor zamanlarda yardım ettiği görülüyor. Bu dostluk ve muhabbet sonsuza kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Behlül Çetinkaya