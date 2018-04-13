Avustralya’da Miraç Kandili'nde camiler doldu

Miraç Kandili dolayısıyla Avustralya’daki camilerde düzenlenen programlar yoğun ilgi gördü.

anasayfa > dünya 13.04.2018 Queensland

Avustralya’da Miraç Kandili'nde camiler doldu
Fotoğraf: AA/ Recep Şakar

MELBOURNE

Miraç Kandili dolayısıyla Avustralya’daki camilerde düzenlenen programlar yoğun ilgi gördü.

Ülke genelindeki 200’den fazla cami ve mescidin yanı sıra Melbourne’un Meadow Heights Camisi’ndeki programa Müslümanlar ilgi gösterdi.

Akşam namazının ardından gerçekleşen kandil özel programında, Melbourne’daki İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Genel Başkanı Kemal Ergün, Hazreti Muhammed’in Miraç mucizesi hakkında bilgi verdi.

Program, yatsı namazının kılınması ve toplu duayla sona erdi.

Muhabir: Recep Şakar


© Anadolu Ajansı 2018