Avustralya’da Miraç Kandili'nde camiler doldu

MELBOURNE
Miraç Kandili dolayısıyla Avustralya’daki camilerde düzenlenen programlar yoğun ilgi gördü.
Ülke genelindeki 200’den fazla cami ve mescidin yanı sıra Melbourne’un Meadow Heights Camisi’ndeki programa Müslümanlar ilgi gösterdi.
Akşam namazının ardından gerçekleşen kandil özel programında, Melbourne’daki İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Genel Başkanı Kemal Ergün, Hazreti Muhammed’in Miraç mucizesi hakkında bilgi verdi.
Program, yatsı namazının kılınması ve toplu duayla sona erdi.
Muhabir: Recep Şakar