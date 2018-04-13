Macron ve Putin telefonda Suriye'yi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'de barış ve istikrarı sağlamak için iki ülke arasında diyaloğun artırılmasını istedi.

PARİS

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'de barış ve istikrarı sağlamak için iki ülke arasında diyaloğun artırılmasını istediği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, Macron ve Putin'in telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, iki liderin Suriye konusunda düzenli ve geniş kapsamlı olarak sürdürdükleri diyaloğun devamı olan görüşmede, bölgede gittikçe kötüleşen durumdan derin endişe duyduklarını ifade ettikleri aktarıldı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Macron'un, konuyla ilgili Fransa'nın önceliklerini aktardığı ve bu önceliklerin, teröre karşı mücadele ve DEAŞ'ın yeniden dirilişinin önüne geçmek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2401 nolu kararının tam olarak uygulanmasıyla insani yardımların artırılması ve sivil halkın ihtiyaçlarının sağlanması, mümkün olduğu sürede en erken şekilde kapsayıcı ve geçerli bir siyasi sürece dair müzakerelerin başlatılması olduğu bilgisi verildi.

Macron'un Doğu Guta'da 7 Nisan'da düzenlenen kimyasal saldırıdan sonra Rusya'nın, saldırıya karşı kesin ve yekvücut bir karşılık verilmesini öngören BMGK kararını veto edişine de değindiği ve bundan esef duyduğu ifade edilen açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın, Suriye'de istikrar ve barışı sağlamak amacıyla Rusya ve Fransa arasındaki diyaloğun sürmesi ve artırılması temennisinde bulunduğu vurgulandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün yaptığı açıklamada, 7 Nisan'daki saldırıyı Esed rejiminin düzenlediğine dair ellerinde kanıtlar olduğunu söylemiş ve ayrıca Fransa'nın, bölgede istikrarı hedef alan gerilimin artmasına izin vermeyeceğini belirtmişti.

Muhabir: Ömer Aydın