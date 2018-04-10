Çifte ajan Skripal'in kızı taburcu edildi

LONDRA

İngiltere'de geçen ay zehirlenen çifte ajan Sergey Skripal’in kızı Yulia tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Salisbury Bölge Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Yulia Skripal’in taburcu edildiği ancak tedavisinin dışarıda süreceği bildirildi.

Açıklamada, Sergey Skripal’in de durumunun iyiye gittiği ve yakın bir zamanda taburcu edilmesinin gündemde olduğu kaydedildi.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

İngiltere, olayda Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

Olayın ardından Rusya'nın 23 diplomatını sınır dışı eden İngiltere, yürüttüğü diplomatik temaslarla çok sayıda ülkenin de Rus diplomatları sınır dışı etmesini sağlamıştı.

Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.