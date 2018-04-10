İsviçre'de YPG/PKK yandaşlarının eylemlerine son verilsin çağrısı

BERN - BAYRAM ALTUĞ

Başkent Bern'de geçen cumartesi izinsiz gösteri düzenleyen terör örgütü YPG/PKK yandaşlarına, polisin plastik mermilerle müdahale ederek dağıtması İsviçre basınında geniş yer aldı.

Gazeteler, Bern'deki şiddet olaylarını "vandalizm" ve "kaos" başlıklarıyla okuyucularına aktardı.

Bern'in yanı sıra Zürih, Basel, Cenevre ve Lozan gibi başlıca kentlerde ve havaalanlarında aylardır izinsiz gösteri düzenleyen terör örgütü yandaşları, ilk kez polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Bern Kanton Polisi yetkilileri, Bern'deki yasa dışı eyleme katılan YPG/PKK yandaşlarının dağıtılması için plastik mermiler kullanıldığını doğruladı.

Polis yetkilileri, başkentteki izinsiz eylemin yüz binlerce İsviçre frankı zarara yol açtığını ve 63'ü kadın 239 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Terör yandaşlarının ellerindeki meşaleler, sprey boyalar, piroteknik ürünler ve diğer objelerle binalara ve tramvaylara zarar verdiğini dile getiren polis, Bern'de toplu ulaşımın da aksadığını kaydetti.

"YPG/PKK eylemlerine son verilsin"

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) İsviçre Başkanı Murat Şahin, İsviçre makamlarına seslenerek, Zeytin Dalı Harekatı'nı bahane ederek aylardır huzursuzluk oluşturan terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının yasa dışı eylemlerine son verilmesi çağrısı yaptı.

Şahin, "Bern Kanton Polisinin terör örgütü yandaşlarının yasa dışı gösterisine izin vermemesini memnuniyetle karşılıyoruz. İsviçre makamlarının gelecekte de ülkedeki yüz binden fazla Türk vatandaşının huzurunu kaçıracak bu tür yasa dışı terör destekçisi eylemlere izin vermemesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

"Tek yürek, tek millet olarak direnmeye devam edeceğiz"

İsviçre'de faaliyet gösteren 92 dernek ve 13 federasyonun çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumu (İTT) Başkanı Levent Karaağaç ise geçen ocak ayında, İsviçre'de bölücü terör örgütü PKK'nın reklamlarına panolarında izin veren İsviçre Federal Demiryollarının (SBB), İTT'nin terörün kurbanlarına dikkati çeken ilan talebini ise reddettiğini anımsattı.

İTT Başkanı Karaağaç, İsviçre makamlarının düşünce ve ifade özgürlüğüne sansür uyguladığına dikkati çekerek, "İsviçre genelinde çeşitli grupların bir teröristin serbest bırakılması için yaptıkları siyasi çağrılar ve gösteriler her zaman karşılık buluyor. Bu yaklaşım tarzı İsviçre'deki hassasiyetlere ve barış içinde yaşama iradesine zarar vermiştir." ifadelerini kullandı.

Türk STK'leri olarak İsviçre'de barış içinde yaşamayı talep ettiklerini ve yaşadıkları ülkenin kalkınmasına katkılarını sürdüreceklerini vurgulayan Karaağaç, şunları kaydetti:

"Diğer yandan Türkiye'ye demokrasi dışı yöntemlerle müdahale çabalarına kararlılıkla karşı çıkmaya devam edeceğimizi ve Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne gelebilecek her türlü darbeye karşı tek yürek, tek millet olarak büyük bir cesaretle direnmeye devam edeceğimizi belirtiriz."

Cumartesi akşam saatlerinde yaklaşık 400 YPG/PKK yandaşı, Bern Tren İstasyonu'ndan Parlamento Meydanı'na yürüyüşe geçmiş, Bern sokaklarını birbirine katmıştı.

YPG/PKK yandaşlarına polis ilk defa sert müdahalede bulunmuş, 239 kişiyi gözaltına almıştı. Terör yandaşları kimlik bilgileri ve adresleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Skandal pankarta izin vermişlerdi

Geçen yılın mart ayında başkent Bern'de terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG/PKK'nın da aralarında bulunduğu gruplar tarafından Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda düzenlenen Türkiye'deki referanduma yönelik "Hayır" mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren pankart açılmıştı.

Siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren skandal pankart hakkında soruşturma başlatılmasına rağmen şu ana kadar herhangi bir tutuklama işlemi gerçekleştirilmedi.