Erken seçim kararı KKTC’deki seçimi de etkiledi

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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Yaklaşık 1 saat süren kabulün ardından açıklamalarda bulunan Erhürman, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyareti öncesinde değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Erhürman, Türkiye’de açıklanan erken seçimde ikinci tur ihtimalinin de göz önünde bulundurularak yasal prosedür çerçevesinde, sınav tarihlerinde oynama olabileceğinden, gerekirse Türkiye'deki yetkililerle tekrar görüşeceklerini kaydetti.

"Yasa değişikliği gündeme gelebilir"

KKTC'de 1 Temmuz'da yapılması planlanan yerel seçim tarihinin, Türkiye'deki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile aynı güne alınması nedeniyle değiştirileceğini ifade eden Erhürman, şöyle konuştu:

"Bizim 24 Haziran'a dönmemiz en makulüdür. Zaten 24’ünde sorun olduğu için temmuzu öngörmüştük ancak yasal meseleler ve hazırlıklar açısından da bunu yeniden Yüksek Mahkeme Başkanı ile görüşüp yasa değişikliğini gündeme getirilebiliriz." diye konuştu.

Kıbrıs müzakere sürecine değinen Erhürman, "Kıbrıs müzakerelerinde çok büyük bir değişimin için zemin görmüyorum." dedi.

Her şeye rağmen müzakerelerdeki yöntemlerin bundan öncekiler gibi olmayacağını belirten Erhürman, bu konuda Cumhurbaşkanının da kendilerinin de Türkiye’nin de açıklamalarının net olduğunu söyledi.

Erhürman, Kıbrıs müzakere sürecinin büyük olasılıkla Çavuşoğlu ile yarın yapılacak toplantıda da ele alınacağını sözlerine ekledi.

Muhabir: Murat Demirci