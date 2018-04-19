TİKA ve Kudüs Üniversitesinden 'Kız Öğrenci Yurdu' projesi

ANKARA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kudüs Üniversitesi arasında Kız Öğrenci Yurdu İnşası projesine ilişkin protokol imzalandı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kız Öğrenci Yurdu İnşası Projesine ilişkin protokol 18 Nisan 2018'de Kudüs Üniversitesi'nde düzenlenen törenle imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile TİKA tarafından gerçekleştirilecek Kudüs Üniversitesi Kız Yurdu İnşası Projesi ile Filistin'in dört bir yanından yüksek öğrenim için Kudüs Üniversitesine gelecek kız öğrencilere güvenli konaklama imkanı sağlanacak.

Bunun yanı sıra, imzalanan protokol kapsamında Türk öğrencilere yönelik açılacak indirimli Arapça Dil Eğitim Programı ile Türkiye'nin Kudüs Üniversitesi ile bağlarının süreklilik arz edecek biçimde güçlendirilmesi ve iki kardeş ülke öğrencilerine ortak akademik platform sağlanması hedefleniyor.

"TİKA ile Kudüs Üniversitesi iş birliği artarak devam edecek"

TİKA Filistin Program Koordinatörü Bülent Korkmaz ve Kudüs Üniversitesi Rektörü Imad Abu Kishek'in söz konusu protokolü imzaladığı törende Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Hüsnü Gürcan Türkoğlu da hazır bulundu.

Rektör Kishek, törende yaptığı konuşmada geçmişte olduğu gibi günümüzde de Filistin halkının yanında olduğu için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür etti.

Kishek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan bu projenin Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Kudüs şehrine ve Kudüs Üniversitesine verdiği önemi ve Türkiye-Filistin ilişkilerinin derinliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Büyükelçi Türkoğlu da, Kudüs Üniversitesi Kız Yurdu İnşasına ilişkin protokolün imzalanmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, TİKA tarafından inşa edilecek bu yurtta hem Filistinli kız öğrencilere yurt imkanı, hem de Türkiye'den gelecek öğrencilere Arapça dil eğitimi imkanı sunulmuş olacağına dikkati çekti. Büyükelçi Türkoğlu ayrıca projedeki emekleri için tüm TİKA ve Kudüs Üniversitesi personeline teşekkür etti.

TİKA Filistin Program Koordinatörü Korkmaz ise, daha önce TİKA tarafından Kudüs Üniversitesine Türkoloji Bölümü Kurulması Projesinin üstlenildiğini hatırlatarak, bunun yanı sıra aynı gün açılışı yapılan Kudüs Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi'ne "Beslenme Değerlendirme Laboratuvarı Kurulması Projesi"nin, "Kudüs Üniversitesi Kız Yurdu İnşası Projesi" ile birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olduğunu ifade etti. Korkmaz, TİKA ile Kudüs Üniversitesi arasındaki teknik iş birliğinin artarak devam edeceğini vurguladı.

Protokol imza töreni sonrasında TİKA'nın bir başka proje kapsamında Kudüs Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesine kurduğu "Beslenme Değerlendirme Laboratuvarı"nın açılış töreni de yapıldı.

Kudüs Üniversitesi Kız Yurdu İnşası Projesi

İmzalanan protokole göre TİKA, Kudüs Üniversitesi kampüsü içerisinde tahsis edilen arazi üzerine toplam 400 öğrenci kapasiteli iki yurt binası inşa edecek ve Kudüs Üniversitesi ise Türkiye'den gelecek öğrencilere için yüzde 50 indirimli Arapça Dil Eğitim Kursu Programı açacak.

Bu program kapsamında Türkiye'den Filistin'e gelecek kız öğrenciler inşa edilecek yurt binalarından yüzde 50 indirimli faydalanabilecek. Protokol kapsamında, her öğretim yılında TİKA tarafından Filistin'in farklı bölgelerinden belirlenecek 20 başarılı kız öğrenciye üniversite tarafından "TİKA Yatılı Bursiyerleri" kontenjanı altında ücretsiz yurt imkanı sağlanacak.

Muhabir: Nazlı Yüzbaşıoğlu









