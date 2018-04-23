Ermenistan'da Sarkisyan istifa etti

Fotoğraf: AA/Dursun Aydemir

ANKARA

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan'ın, protestolar üzerine istifa ettiği bildirildi.

Sarkisyan, "Sokaklardaki protestocular benim başbakan olmamı istemiyor. Talebinizi yerine getiriyorum. Size son kez başbakan olarak sesleniyorum. Paşinyan haklıydı. Yanılmışım. Başbakanlığı bırakıyorum." diyerek istifa ettiğini açıkladı.

Muhalifler, 13 Nisan'da Sarkisyan'ın başbakanlığa aday gösterilmesiyle, Liberal siyasi güçlerin oluşturduğu Elk (Çıkış) koalisyonu üyesi, Milletvekili Nikol Paşinyan'ın öncülüğünde protesto gösterilerine başlamıştı. Göstericilere polis defalarca müdahale etmiş, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanılan olaylarda Paşinyan dahil çok sayıda gösterici yaralanmıştı. Katılımın giderek arttığı protestolara bugün bir grup silahsız askerin de katılması gösterilere yeni bir boyut kazandırmıştı.

2008'den bu yana iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Serj Sarkisyan 17 Nisan'da parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilmişti. Ermenistan'da 2015'te Sarkisyan'ın desteğiyle kabul edilen anayasa referandumuna göre yürütme yetkisi devlet başkanından başbakana devredilmişti.

Muhabir: Ruslan Rehimov