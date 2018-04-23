İngiltere Kraliyet ailesine yeni bebek

Cambridge Dükü Prens William ile eşi Kate'in üçüncü bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu açıklandı.

LONDRA

İngiltere Kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü Prens William ile eşi Kate'in üçüncü çocuğu dünyaya geldi.

Çiftin resmi konutu Kensington Sarayı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 3 kilo 800 gram ağırlığında doğan bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu ve yerel saatle 11.01'de (TSİ 13.01) dünyaya geldiği bildirildi.

Prens William'ın da doğum sırasında eşinin yanında bulunduğu belirtilen açıklamada, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Kraliyet geleneğine göre doğum duyurusunun Kraliçe II. Elizabeth'in resmi konutu olan Buckingham Sarayı'nın girişine de asılarak kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Kate, bu sabah yerel saatle 06.00'da Londra'daki St. Mary's hastanesine götürülerek, doğuma alınmıştı. Kate'in hastaneye girişinin ardından çok sayıda basın mensubu hastane önünde bekleyişe geçmişti.

Prens William, Prens Harry ve William-Kate çiftinin "George Alexander Louis" ile "Charlotte Elizabeth Diana" adlarını verdikleri diğer iki çocuğu da aynı hastanede doğmuştu.

Muhabir: İnci Gündağ