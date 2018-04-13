Hollanda'dan Suriye açıklaması

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Bakanlar kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rutte, Suriye'ye yönelik olası askeri müdahaleye ilişkin, "Hem askeri destek hem de siyasi destek için belirli ön koşulların olması lazım. Hollanda'nın şu anda olası bir harekata katılması söz konusu değil." dedi.

Hollanda'nın bu tür durumlarda emin olmak istediğini vurgulayan Rutte, "Suriye dünya genelinde istikrarsız olan bir ülke olduğu için adım adım ilerlemek daha fazla önem taşıyor. Eğer bazı ülkeler askeri harekat kararını alırsa bu titizlikle yapılması ve yanlış kişilerin etkisiz hale getirilmesi önlenmesi gerekir." diye konuştu.

Suriye'nin geçmişte de klor gazı kullandığına dikkati çeken Rutte, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu konuda Birleşmiş Milletler (BM) ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ) oluşturduğu Ortak Araştırma Mekanizması'nın (JIM) araştırması ve o bölgede bulunan sivil toplum kuruluşlarının sunduğu bilgiler var. Rusya da daha önce çok sefer olduğu gibi tekrar saldırının kimin yaptığına dair sunulan araştırma karar tasarısını veto etti. Bu bağlamda hepsini topladığımız zaman ülke olarak biz saldırının muhtemelen Suriye rejiminin yaptığını ve muhtemelen klor gazı kullandığını düşündüğümüzü söylüyoruz ve orantılı olması şartıyla olası bir harekata anlayış gösteriyoruz."

Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ile ilgili twitter paylaşımları hakkında ne düşündüğü sorusuna, "Benim görevim diğer ülkelerdeki meslektaşlarımla iyi bir iş birliği içerisinde olmam gerektiğidir. Bu yüzden onların söylemleri hakkında açıklama yapmamın iş birliğimize faydası olmaz." ifadesini kullandı.

Muhabir: Abdullah Aşıran