MADRİD

İspanya Turizm Bakanı Alvaro Nadal, Başbakan Binali Yıldırım'ın konuk olarak katıldığı Nueva Economia Forumu'nun düzenlendiği toplantının açılışında konuştu. İspanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğunu söyleyen Nadal, iki ülke arasında NATO müttefikliğinin yanı sıra terörle mücadelede de büyük iş birliği bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin G20 Başkanlığı döneminde iyi bir iş çıkardığını dile getiren Nadal, "Türkiye ve İspanya iki büyük Avrupa ülkesi. İkisi de büyük ekonomik büyüme verileri elde ediyor. Gerçekten iki ülke aynı zamanda büyük turizm potansiyeline sahip. Türkiye, geçen yıl tam olarak 32 milyon turist ağırladı. Türkiye bizim için önemli bir pazar. Türkiye'nin turizim pazarını da inceliyoruz ve orada ne olduğuna bakarak biz de ne olabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Türkiye’nin bir ekonomik dönüşüm sürecinde olduğunu vurgulayan Nadal, "Bu da çok önemli. Bu aynı zamanda altyapı ve enerji altyapıları anlamına geliyor. Türkiye, yenilebilir enerji alanında çok büyük yatırım yaptı. Biz de bu yıl bu alanda 8 bin megavatlık bir artış sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Bizimle ortak siyasi ve ekonomik stratejiye sahip bir ülke"

Türkiye'nin AB dışında İspanya için 4. ticaret ortak olduğunu söyleyen Nadal, "Bu da ilişkilerimizin çok sıkı olduğu anlamına geliyor. Her zaman iki ülke arasında farklı sektörlerden oluşan bir köprü vardı. İspanyollar olarak Ortadoğu veya Asya’ya seyahat etmek istediğimizde giriş kapımız Türkiye'dir. Türkiye için de Latin Amerika geçmek için İspanya bir kapı olarak kullanılıyor. Gerçekten çok iyi bir ticaret hacmimiz var, çok güzel ikili bir yatırım ilişkimiz var. Çok önemli İspanyol firmaları Türkiye'de çalışıyor. Türkiye çok önemli bir altyapı yatırımı geliştiriyor, büyüyen bir ekonomi ve bizimle ortak siyasi ve ekonomik stratejiye sahip bir ülke." değerlendirmesini yaptı.

Muhabir: Hasan Esen