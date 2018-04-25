MOSKOVA

Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’ye temin edilecek S-400'lere ilişkin tüm konularda anlaşıldığını belirterek "Sistemlerin üretimine başlandı. Bu konudaki sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.” ifadesini kullandı.

"Sevkiyat henüz başlamadı"

Aleksandr Miheyev, S-400’lerin sevkiyatına henüz başlanmadığını sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Rusya'dan satın almayı planladığı iki adet S-400 sistemi için taraflar arasında imzalar geçen yılın son günlerinde Ankara’da atılmıştı.

Muhabir: Emre Gürkan Abay