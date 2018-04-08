İsrail askerleri 10 Filistinliyi yaraladı

GAZZE/EL HALİL

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırına yakın bölgelerinde bulunan Filistinlileri gerçek mermiyle hedef alması sonucu 10 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydeden Kudra, ayrıca İsrail askerlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilenenlere de bölgedeki sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini bildirdi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden beri 31 Filistinli şehit oldu, 2 bine yakın gösterici yaralandı.

Filistinliler bu barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

"İsrail askerleri Filistinli genci kasten ezdi"

Öte yandan, İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde Filistinli bir genci askeri araçla kasten ezerek yaraladığı bildirildi.



Halk Direniş Komitelerinin El Halil Koordinatörü Ratıb el-Cubur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İsrail askerleri, El Halil’in güneyindeki Yatta beldesinde 17 yaşındaki Nasır Abdurabbu’yu kovaladıktan sonra askeri araçla ezdi.” dedi.



Cubur, Abdurabbu’nun motosikletiyle yolda gittiği sırada İsrail askerlerince kovalandığına dikkati çekerek, “Yanına yaklaşan askeri cip, motosiklete çarpıp üstünden geçti.” ifadesini kullandı.



İsrail askerlerinin Filistinli genci yaralı bir şekilde yol kenarında bırakarak kaçtığını belirten Cubur, Abdurabbu’nun vücudunda bir çok kırık oluştuğunu Yatta Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını kaydetti.

Muhabir: Afra Aksoy-Esat Fırat