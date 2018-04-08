UCM'den Gazze açıklaması

LAHEY

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensuda, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Mart'ta başlayan "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde İsrail askerleri tarafından 27 kişinin öldürüldüğü ve binlerce kişinin yaralandığını hatırlattı.

Bensuda, açıklamasında, "Gazze'de yaşanan olaylardaki gibi bir halka karşı yapılan şiddet uygulaması UCM'nin Roma statüsü altında suç teşkil edebilir. Gazze sınırında büyük gösteri çerçevesinde kötüye giden durumdan ve şiddetten büyük endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Bensuda, "Filistindeki durumla ilgili ofisim tarafından ön araştırma yapıldığını bütün taraflara hatırlatmak isterim. Ön araştırma bir soruşturma olmasada, Filistindeki duruma ilişkin iddia edilen yeni bir suç ofisim tarafından yapılan araştırmaya eklenecektir. Bu son haftalarda yaşananlar ve gelecekte yaşanabilecek olaylar için geçerlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze sınırındaki gösterilerin devam edeceğinin farkında olduğunu belirten Bensuda, açıklamasında, "Benim ofisim durumu yakından takip etmeye devam ederek herhangi bir tahrik olayını veya yasa dışı kullanılan güç kuvvetini kaydedecektir. Yaşanan trajik durumda olayların daha fazla tırmanmaması için bütün taraflara çağrıda bulunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Bensuda, UCM'nin yetki alanında bulunan suç kapsamında şiddete sebebiyet veren, başvuran, kışkırtan veya teşvik eden herhangi bir kişinin mahkemede yargılanmak için sorumlu tutulabileceğini hatırlatarak, şiddete başvurunun son bulması gerektiğini kaydetti.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine 6 hafta devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin 6 hafta sürmesinin bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklaması olarak gösteriliyor.

Muhabir: Abdullah Aşıran