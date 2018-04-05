İsrail ordusunun Gazze'nin doğu sınırına düzenlediği hava saldırısında bir Filistinli şehit oldu.

İsrail ordusunun Gazze'nin doğu sınırına dün akşam düzenlediği hava saldırısı sonucu 23 yaşındaki Filistinli Mücahit Nebil El Hadri hayatını kaybetti. El Hadri'nin naaşı, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi morguna kaldırıldı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

GAZZE

İsrail ordusunun Gazze sınırına düzenlediği hava saldırısında bir Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin doğu sınırına düzenlediği hava saldırısında bir Filistinlinin şehit olduğunu belirtti.

Kudra, şehidin naaşının Şifa Hastanesi'ne kaldırıldığını, kimlik tespiti yapılacağını ifade etti.

Yaralı bir Filistinli daha şehit oldu

Öte yandan Kudra, Gazze'nin güney kesiminde geçen cuma düzenlenen gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanan Şadi Hamdan Kaşif'in (34) şehit olduğunu aktardı.

Böylece cuma gününden bu yana şehit düşen Filistinlilerin sayısı 21'e yükseldi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler bu barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Muhabir: Nour Mahd Ali Abu Aisha, Zeynep Hilal Karyağdı

