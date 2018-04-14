Lavrov: Operasyonun gerekçesi 'komik'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye'de Beşşar Esed rejimine yönelik düzenlenen askeri operasyonun gerekçesinin "komik" olduğunu savundu.

MOSKOVA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 26. Savunma ve Dış Politika Konseyi toplantısında, Suriye'deki Esed rejimine yönelik operasyonu "yasa dışı" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Rusya'nın tasarısı kabul edilmedi

ABD'nin, Şam yönetiminin Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü uzmanlarına Suriye'ye giriş izni vermediğine yönelik iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Lavrov, Rusya'nın, ABD ve Fransa'ya uzmanlarının, Duma şehrini ziyaretini organize etmeyi önerdiğini ancak bunun reddedildiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Fransız uzmanların Suriye'ye gitmesini önerdiğini de dile getiren Lavrov, her iki liderin bu ziyaretin gerçekleşmesi için savunma bakanlığının iletişim halinde olması hususunda anlaştığını aktardı.

Lavrov, buna rağmen Fransa Savunma Bakanlığından hiç kimsenin kendi bakanlıklarıyla iletişime geçmediğini anlattı.

Putin ile görüşmesinde Macron'un Esed rejimine yönelik suçlamalara kaynak delilleri "gizli" diye paylaşmadığını bildiren Lavrov, kimyasal silah kullanıldığıyla ilgili ortaya konan delilleri de "komik' olarak nitelendirdi.

Lavrov, "Saldırılarını haklı çıkarmak için Suriye'de Duma şehrinde çürütülemez bulgular olduğunu anlatıyorlar. Uzmanlar için yeterince komik olan, basında, sosyal medyada yer alan videoların dışında bulgu yok." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ali Cura