Hollanda'dan Suriye açıklaması

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Hollanda basınında çıkan haberlere göre, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik operasyonunu değerlendirdi.
- ABD Esed rejimini vurdu
- ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esed rejimine ortak saldırı
- 'Suriye'deki kimyasal saldırılar cevapsız bırakılamazdı'
- Türkiye'den Suriye operasyonuna yönelik ilk açıklama
- ABD Genelkurmay Başkanı Dunford: Suriye'ye ilk dalga saldırı sona erdi
- Suriye'ye saldırı Amerikan medyasında geniş yer buldu
- ABD'nin Esed rejimine saldırısına Rusya'dan tepki
- 'AB, müttefiklerin, yani haklının yanında yer alacaktır'
- NATO, Suriye'yi görüşmek için olağanüstü toplanacak
- Putin'den operasyona tepki: Rusya en sert şekliyle kınamaktadır
- 'Saldırıda İncirlik Üssü kullanılmadı'
- Fransa'dan Suriye'nin geleceğine dair üç öncelik
- BMGK Rusya'nın talebiyle acil toplanıyor
- Lübnan, Cezayir, Ürdün ve Kuveyt'ten Suriye operasyonu açıklaması
Blok, "Hollanda'nın tüm çabası Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) aracılığıyla ateşkesin sağlanması, insani yardımın ulaştırılması ve tercihimiz olan barışın gelmesidir. Suriye'deki hedeflerin bombalanmasına anlayış göstersek de Suriye'deki savaş için çözüm sadece müzakere masasında bulunacaktır." ifadelerini kullandı.
Beklenen operasyonun mevcut koşullarda üzerinde iyi düşünülmüş ve orantılı olduğunu belirten Blok, Rusya'ya yolların açık olması gerektiğini savundu.
ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik saldırısı kapsamında, başkent Şam yakınında kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili komuta merkezinin vurulduğu açıklanmıştı.
Muhabir: Abdullah Aşıran