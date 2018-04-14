Macron, Trump ve May ile görüştü

PARİS
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştüğü bildirildi.
- ABD Esed rejimini vurdu
- ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esed rejimine ortak saldırı
- 'Suriye'deki kimyasal saldırılar cevapsız bırakılamazdı'
- Türkiye'den Suriye operasyonuna yönelik ilk açıklama
- ABD Genelkurmay Başkanı Dunford: Suriye'ye ilk dalga saldırı sona erdi
- Suriye'ye saldırı Amerikan medyasında geniş yer buldu
- ABD'nin Esed rejimine saldırısına Rusya'dan tepki
- 'AB, müttefiklerin, yani haklının yanında yer alacaktır'
- NATO, Suriye'yi görüşmek için olağanüstü toplanacak
- Putin'den operasyona tepki: Rusya en sert şekliyle kınamaktadır
- 'Saldırıda İncirlik Üssü kullanılmadı'
- Fransa'dan Suriye'nin geleceğine dair üç öncelik
- BMGK Rusya'nın talebiyle acil toplanıyor
- Lübnan, Cezayir, Ürdün ve Kuveyt'ten Suriye operasyonu açıklaması
- NATO üyelerinden ABD'ye destek
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- Rusya Dışişleri Bakanlığından Suriye açıklaması
- 'Suriye rejimi tekrar kimyasal silah kullanırsa ABD vurmaya hazır'
Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, Macron'un ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı May ile yaptığı telefon görüşmesinde, Macron'un, Suriye'de hedefine ulaşan rejimin kimyasal kapasitesine yönelik operasyondaki başarıdan ve Fransız, Amerikan ve İngiliz güçleri arası üstün iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.
Suriye'nin sonunda barışa erişmesi ve sivil halkın korunması amacıyla BMGK'nin birlik içinde hareket etmesi gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'de siyasi, kimyasal ve insani konularda inisiyatifi ele almalıdır." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre ile bir basın toplantısı düzenleyen Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Suriye'ye düzenlenen askeri operasyonun hedefine ulaştığını, rejimin, kimyasal silah üretme kapasitesinin azaltıldığını belirterek, bundan sonra diplomatik ve insani alanda faaliyete geçmenin zamanı olduğunu söyledi.
ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik dün geceki saldırısı kapsamında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu bildirilmişti.
Muhabir: Ömer Aydın