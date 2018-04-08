Oğlunu 20 yılı aşkın süredir kafeste tutan babaya gözaltı

Japonya'da, zihinsel engelli olduğu gerekçesiyle oğlunu ahşap bir kafeste 20 yıldan fazla hapsettiği ileri sürülen baba gözaltına alındı.

anasayfa > dünya 08.04.2018 Ankara

Oğlunu 20 yılı aşkın süredir kafeste tutan babaya gözaltı

ANKARA

Kyodo ajansının habere göre, Yoshitane Yamasaki isimli 73 yaşındaki adam, oğlunu, Sanda şehrindeki evinin yanında prefabrik bir kulübede, 1 metre yüksekliğinde ve 2 metre genişliğindeki ahşap kafeste 20 yıldan fazla hapsettiği şüphesiyle gözaltına alındı.

Yamasaki'nin eşine, ölmeden önce hemşirelik bakımı sağlayan yerel bir görevlinin, ocak ayında, durumu yetkililere bildirmesi üzerine harekete geçen polisin konuyla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Gözaltına alınan Yamasaki'nin, yetkililere, hastalığı nedeniyle şiddete başvurduğu iddiasıyla, yaklaşık 16 yaşından bu yana kilitlediği oğluna her gün yemek verdiğini ve gün aşırı banyo yapmasına izin verdiğini söylediği kaydedildi.

Yaşlı adamın şimdi 42 yaşında olan oğlunun, omurgasının eğrilmesi dışında sağlık durumunun iyi olduğu ve yetkililer tarafından sosyal yardım tesisine gönderildiği açıklandı.

Muhabir: Zehra Ulucak

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