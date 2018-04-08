Türk heyetten Arakanlı yetimlere ziyaret

Milletvekilleri ve AFAD yetkililerinden oluşan heyet, Bangladeş'te yetimhane ziyaret etti.

COX'S BAZAR

Milletvekilleri ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) yetkililerinden oluşan heyet, Bangladeş'te yetimhane ziyaret etti.

AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu'nun aralarında bulunduğu heyet, Bangladeşli ve ülkeye sığınan Arakan Müslümanı yetimlerin kaldığı aynı zamanda okul olan Cukuriya'daki Darul Hikme Külliyesi'ne ziyarette bulundu.

Heyet, yetimhanede kalan çocuklar tarafından okul bahçesinde karşılandı. Çocuklar, heyettekilerin üzerine çiçekler attı. Heyet üyeleri ise tek tek çocuklarla selamlaştı.

Heyettekilere yetimhaneyi gezdiren görevliler ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Milletvekilleri ve AFAD Başkanı Güllüoğlu da çocukları oyuncak dağıtarak sevindirdi. Heyet daha sonra çocuklarla fotoğraf çektirdi.

"Rabia" işareti yapan çocuklar, Açıkgöz'ün sözlerini tekrarlayarak "Türkiye" ve "Erdoğan" diye bağırdı.

AFAD Başkanı Gülloğlu, küçük bir çocuğu omzuna alarak, arkasındaki çocuklarla beraber özçekim yaptı.

64 çocuğa yuva oldu

Yardımeli Derneği'nin Bangladeş koordinatörü Mehmet Akif Çitil, AA'ya yaptığı açıklamada, külliyede Arakanlı yetimler ve Bangladeşli muhtaç çocukların eğitim gördüğünü ayrıca yetimlere barınak hizmeti verildiğini anlattı.

Burada 64 yetim çocuğun kaldığını, 500 öğrencinin ise günlük eğitim aldığını aktaran Çitil, buranın bölgedeki en büyük eğitim kompleksi olduğunu bildirdi.

Çitil, "Dernek olarak 2008'den beri bölgede faaliyetteyiz. Arakan krizi yoğunlaştığı andan itibaren de açtığımız 400'ün üzerinde derin su kuyusuyla, yetimhanemizle, okulumuzla Bangladeşli ve Arakanlı evlatlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Küçük Muhammed ve Seyfulislam

AA muhabirinin tercüman aracılığıyla konuştuğu Arakanlı 10 yaşındaki Muhammed Suheyl, üç ay önce babasını trafik kazasında kaybettiğini, annesinin hayatta olduğunu, 4'ü erkek 7 kardeşi bulunduğunu belirtti.

Bazen izin alarak annesini ziyaret ettiğini anlatan Suheyl, "Burada çok iyi hayat yaşıyorum. Öğretmenler bize iyi bakıyor. Eğitim almak çok güzel. Yemek ve yer var." dedi.

Arakanlı 11 yaşındaki Seyfulislam ise bir yıldır burada kaldığını, babasının hayatta olmadığını belirterek, izin alınca annesinin yanına gittiğini aktardı.

Türk heyeti yetimhanenin ardından Cox's Pazar'da, Myanmar'da yerlerinden edilen insanlara yönelik çalışan Sağlık Hizmetleri Genel Direktörünün ofisinde Saha Koordinatörü Dr. Lokman Hakim ve yetkili Ziaur Rahman ile toplantı yaptı.

Bangladeşli yetkililer, AFAD Başkanı Güllüoğlu ve beraberindeki heyete, sığınmacılara yönelik sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi konusundaki taleplerini iletti.

Muhabir: Barış Kılıç