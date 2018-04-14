Rusya'dan BMGK'ye ABD'yi kınama talebi

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BMGK'yi acil toplantıya çağıran Rusya, ''ABD ve müttefiklerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği'' gerekçesiyle konseye ABD ve müttefiklerinin kınanmasını isteyen karar tasarısı sundu.
- ABD Esed rejimini vurdu
- ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esed rejimine ortak saldırı
- 'Suriye'deki kimyasal saldırılar cevapsız bırakılamazdı'
- Türkiye'den Suriye operasyonuna yönelik ilk açıklama
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- Suriye'ye saldırı Amerikan medyasında geniş yer buldu
- ABD'nin Esed rejimine saldırısına Rusya'dan tepki
- 'AB, müttefiklerin, yani haklının yanında yer alacaktır'
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- BMGK Rusya'nın talebiyle acil toplanıyor
- Lübnan, Cezayir, Ürdün ve Kuveyt'ten Suriye operasyonu açıklaması
Rusya, tasarıda ayrıca Suriye'ye karşı saldırgan tavra derhal son verilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.
BMGK, yerel saat ile 11.00'de (TSİ 18.00) toplanıyor.
ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik saldırısı kapsamında, başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu açıklanmıştı.
Muhabir: Betül Yürük