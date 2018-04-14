Uluslararası buluşlar fuarında Türk mucitlere 3 altın madalya

CENEVRE

46. Cenevre Uluslararası Buluşlar Fuarı'nda 4 Türk mucit 3 altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonunun (IFIA) himayesinde İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen ve 45 ülkeden 700'den fazla katılımcının olduğu fuara Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) aracılığıyla iştirak eden Türk mucitler altın madalya kazandı.

Fuarda, çeşitli alanlarda yüksek teknoloji içeren veya günlük hayata ilişkin pratik çözümler sunan, özgün, bine yakın buluş tanıtıldı.

Türkiye, Türk Patent Enstitüsünün tanıttığı 3 buluş ile, kendi kategorilerinde uzmanlardan oluşan jüri heyetinin değerlendirmesi sonucunda 3 altın madalya elde etti.

Fuarda, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşit Ahıska'nın 30-50 gram buzu 1-3 dakikada üreten ve bunu otomatik veya elle servis edebilen, "masaüstü termoelektrik buz makinesi", Adnan Kal ve Uğur Kal ikilisinin, fren yapan aracın ve yol bariyer sisteminin hasar görmesine engel olan "hız ayarlı yol kasisi" ve Arife Sare Aydın'ın, yemek pişirilirken kendiliğinden karıştırılmasını sağlayan ve kurma mekanizmasıyla kontrol edilen karıştırıcı içeren "kurmalı tencere" buluşları altın madalya kazanmayı başardı.

Ayrıca, Adnan ve Uğur Kal kardeşlerin "hız ayarlı yol kasisi" buluşu juri özel ödülünü kazanırken, Ahıska'nın "masaüstü termoelektrik buz makinesi" buluşu İran'dan, Aydın'ın "kurmalı tencere" buluşu da Romanya'dan özel ülke ödüllerine layık görüldü.

"Tasarrufu sağlayan bir buluş"

"Masaüstü termoelektrik buz makinesi" buluşunun mucidi Prof.Dr. Ahıska, AA'ya yaptığı açıklamada, "TÜRKPATENT'e bize verdiği fırsattan dolayı teşekkür ediyorum. Buluşun altın madalya almasının en büyük gerekçesi temiz su tasarrufu sağlayacak bir teknoloji olarak görüldü. Buluşumuz sadece çevre dostu ve enerji tasarrufu sağlayan bir buluş değil, aynı zamanda su tasarrufu sağlayan bir buluş." dedi.

Ahıska, buluşuyla Türkiye'nin kalkınmasının en önemli ön ayağı olarak gösterdiği yeni sanayi dallarının temelinin atılmasına öncülük etmeyi hedeflediğini söyledi.

"En kısa zamanda üretime geçeceğiz"

"Hız ayarlı yol kasisi"nin mucitlerinden Adnan Kal ise "Buluşumuz, insanların sorun yaşadığı bir probleme pratik bir çözüm getirdiği için Cenevre'deki fuarda beklediğimizin ötesinde ilgi gördü." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ürünün test ve deneme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kal, en yakın tarihte üretime geçip Türkiye'de ve dünya pazarında yer almak istediklerini, hatta bazı Avrupa ülkelerinden ön siparişler almaya başladıklarını ifade etti.

"Kurmalı tencere" buluşunun mucidi Arife Sare Aydın adına altın madalya ödülünü alan Kenan Emre Gelgör de ürünün fuarda büyük ilgi topladığını vurgulayarak, bundan sonraki hedefin ürünü ticarileştirerek halkın kullanıma sunmak olduğunu belirtti.

"Türkiye olarak en büyük başarıyı elde ettik"

TÜRKPATENT Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanı Salih Koca ise "2006 yılından bu yana yapılan uluslararası buluş fuarlarında Türkiye olarak en büyük başarıyı elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemiz insanının buluş ve inovasyon alanında imkan verildiği takdirde çok güzel işler çıkarabileceğini, alanında dünyanın en büyük fuarında gösterdiğimizi düşünüyoruz. Ödül alan buluşlarımızın ticarileşmesiyle birlikte ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacağı inancındayım." değerlendirmesinde bulundu.

Fuar yarın sona erecek.

Muhabir: Bayram Altuğ