Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler sürüyor

Suriye'de Esed rejiminin kuşatma ve yoğun saldırılar neticesinde ele geçirdiği Doğu Guta'nın Duma ilçesinden kimyasal silah saldırısı sonrası tahliyeler sürüyor.

BAB/ANKARA

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçesindeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Doğu Guta'dan ayrılan 21. konvoy (Duma'dan 9. konvoy) Bab ilçesine giriş yaptı.

Duma'dan yola çıkan 97 otobüslük konvoyda, 1468'i çocuk, 989'u kadın olmak üzere toplam 3 bin 929 kişi yer aldı.

Muhaliflerin kontrolündeki bölgeye giren kafilenin bir kısmı Bab, bir kısmı Azez ilçesindeki barınma merkezlerindeki boş yerlere yerleştirilecek.

Doğu Guta'da muhaliflerin elinde bulunan son kale olan Duma'dan tahliyeler sürecek.

Konvoya sabah saatlerinde, rejimin kontrolündeki Hama ilini Halep'e bağlayan Esirye-Hanaser yolunda, rejim yanlısı silahlı milis Şabbihalarca düzenlenen silahlı saldırıda 1 çocuk ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Son konvoyla şimdiye kadar ülkenin kuzeyindeki bölgelere giriş yapan Doğu Gutalıların sayısı 65 bini aştı.

22 Mart'ta başlayan zorunlu tahliyeler kapsamında Haresta, Arbin, Zemelka ve Ayn Terma bölgelerinden sivilleri ve askeri muhalifleri taşıyan 12 konvoy İdlib ve Halep'in batı kırsalına ulaşmıştı.