Avrupa'da kadın voleyboluna Türk damgası

Türk kadın voleybol takımları, Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından bu sezon düzenlenen organizasyonlardaki başarılı performanslarıyla göz dolduruyor.

İSTANBUL (AA) - Ercan Çakar

Türk kadın voleybol takımları, bu sezon Avrupa kupalarında sergiledikleri başarılı performansla göz dolduruyor.

Son yıllardaki önemli yatırımlarla uluslararası alanda birçok kupa kazanan Türk kadın voleybol takımları, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu sezon düzenlenen organizasyonlarda da şampiyonluklara çok yakın.

Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden VakıfBank ve Galatasaray, Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterdi.

CEV Kupası finalindeki ilk maçını kazanan Eczacıbaşı VitrA ile CEV Challenge Kupası finalinin ilk müsabakasında rakibini mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluğun bir adım uzağında bulunuyor.

VakıfBank üst üste 6. kez Dörtlü Final'de

Türkiye'yi son yıllarda Avrupa'da başarıyla temsil eden VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 6. kez Dörtlü Final'e yükseldi.

Sarı-siyahlı ekip, daha önce 9 kez Dörtlü Final oynadığı Şampiyonlar Ligi'nde üç kez şampiyonluk yaşadı.

VakıfBank, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Polonya'dan Grot Budowlani ve Rusya'dan Dinamo Moskova ile yer aldığı grupta maç kaybetmeden 6'lı play-off turuna yükseldi.

Bu turda İsviçre'nin Volero ekibi ile karşılaşan sarı-siyahlı takım, rakibini iki maçta da yenerek namağlup şekilde Dörtlü Final'e çıktı.

Galatasaray zoru başardı

Galatasaray, CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon zorlu bir mücadelenin ardından Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

VakıfBank, Grot Budowlani ve Dinamo Moskova ile yer aldığı grubu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan sarı-kırmızılı takım, ikinci olarak 6'lı play-off turuna yükseldi.

Galatasaray, bu turda eşleştiği İtalyan ekibi Igor Gorgonzola'ya İstanbul'daki maçta 3-2 yenilmesine rağmen rakibini deplasmanda 3-1 mağlup ederek Dörtlü Final'e çıkma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce Dörtlü Final'de bir kez mücadele etmişti.

Dörtlü Final Bükreş'te

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final organizasyonu Romanya'nın başkenti Bükreş'te 5-6 Mayıs'ta düzenlenecek.

VakıfBank, Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçında İtalya temsilcisi Imoco Volley, Galatasaray ise ev sahibi CSM Volei Alba Blaj ile karşılaşacak.

Dörtlü Final'deki ilk maçlarını kazanan takımlar, finalde şampiyonluk için mücadele verecek.

Eczacıbaşı VitrA kupaya çok yakın

Kadınlar CEV Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Eczacıbaşı VitrA, namağlup şekilde mücadelesini sürdürdüğü organizasyonda şampiyonluğa bir adım uzakta.

Kupada bu sezon 16'lı finaller turunda Belçika temsilcisi VC Oudegem ile oynadığı iki maçı da kazanarak tur atlayan turuncu-beyazlı takım, 8'li finallerde ise İtalya'nın Yamamay e-work ekibine iki müsabakada da 3-1 üstünlük sağlayarak çeyrek finalist oldu.

Çeyrek finalde Rusya temsilcisi Yenisei ile oynadığı müsabakaları 3-1 ve 3-0 kazanan Eczacıbaşı VitrA, yarı finalde de Almanya'nın SSC Palmberg ekibi ile yaptığı iki maçı da 3-0'lık skorlarla aldı ve finale yükseldi.

Turuncu-beyazlı takım, finalde eşleştiği Belarus'un Minchanka ekibini deplasmandaki ilk maçta 3-1 yendi.

Eczacıbaşı VitrA, 10 Nisan Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak rövanş maçında iki set kazanması halinde bile şampiyon olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor üçüncü kupaya çok yakın

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Takımı, geçen sezon şampiyonluğa ulaştığı CEV Challenge Kupası'nı üçüncü kez kazanmaya çok yakın.

Yeşil-beyazlı takım, kupada bu sezon 16'lı finaller turundan itibaren sırasıyla Lüksemburg'un RSR Walfer, Belçika'nın Charleroi, Belçika'nın Hermes ve Fransa'nın Nantes ekipleri ile karşılaştı. Rakipleriyle oynadığı maçları set vermeden kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, finale çıktı.

Yeşil-beyazlılar, finalde eşleştiği Yunanistan'ın Olympiakos ekibini deplasmandaki ilk maçta 3-2 mağlup etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, 11 Nisan Çarşamba günü TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak maçta rakibine üstünlük sağlaması durumunda 2015 ve 2017'nin ardından bu kupayı üçüncü kez müzesine götürecek.