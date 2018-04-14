Belgrad derbisinde kazanan Kızılyıldız

BELGRAD

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan derbide ev sahibi Kızılyıldız 18. dakikada Nemanja Radonjic'in golüyle 1-0 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren kırmızı-beyazlılar, 21. dakikada Aleksandar Pesic'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı: 2-0

İlk devresi Kızılyıldız'ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın ikinci devresine tribünlerde ve sahada yaşanan olaylar damga vurdu.

Maçın 63. dakikasında ev sahibi takım taraftarları ile Batı tribünündeki Partizan taraftarları arasında olay çıktı. İki takım taraftarları birbirlerine meşale ve koltuk attı, olaylar polis ve itfaiyenin müdahalesiyle sona erdi.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında konuk takım Partizan, Ognjen Ozegovic'in penaltıdan kaydettiği golle farkı bire indirdi: 2-1

Penaltının ardından iki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedede ise Kızılyıldız'dan Mitchell Donald ile Partizan'dan Seydouba Soumah kırmızı kart gördü.

Maçta başka gol olmayınca Kızılyıldız, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Kızılyıldız, Sırbistan Süper Ligi play-off turunda puanını 42'ye yükseltirken, ikinci sıradaki Partizan ise 33 puanda kaldı.

Muhabir: Sanela Crnovrsanin