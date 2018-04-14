Galatasaray Medipol Başakşehir maçına hazır

İSTANBUL
Galatasaray Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncuların 5'e 2 dar alan oyunlarının ardından taktik ağırlıklı çalışma yaptığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı takımın, idmanın ardından yarın saat 19.00'da Medipol Başakşehir ile yapacağı maç için tesislerde kampa girdiği ifade edildi.
Hafif sakatlığı bulunan Norveçli savunma oyuncusu Martin Linnes'in kamp kadrosuna dahil edilmediği kaydedildi.