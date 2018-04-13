ESOGÜ Rektör Vekili Şenocak görevine başladı

YÖK tarafından vekaleten Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şenocak Eskişehir'e geldi.

ESKİŞEHİR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğüne vekaleten atanan Prof. Dr. Kemal Şenocak, görevine başladı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen’in, 5 Nisan'da araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın Eğitim Fakültesinde 3'ü akademisyen 4 kişiyi silahla öldürmesinin ardından 11 Nisan'da soruşturmanın selameti için istifa etmesiyle boşalan bu göreve vekaleten atanan Şenocak, Eskişehir'e geldi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Şenocak, YÖK tarafından vekaleten atandığı görevine başladı.

Araştırma görevlisi Volkan Bayar, ESOGÜ Eğitim Fakültesinde 5 Nisan'da Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı bulundurma ruhsatlı silahıyla iki şarjör kullanıp, 23 el ateş ederek öldürmüştü.

ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Bayar ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin B, gözaltına alınmıştı. Volkan Bayar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, eski eşi denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakılmıştı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, soruşturmanın selameti için önceki gün görevinden istifa etmişti. Gönen'in de dün hazır bulunduğu toplantıda YÖK tarafından ESOGÜ Rektörlüğüne vekaleten Kemal Şenocak atanmıştı.

Muhabir: Tarkan Demir