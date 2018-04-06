Borsa güne düşüşle başladı

İSTANBUL

Açılışta BIST 100 endeksi, 301,91 puan ve yüzde 0,26 azalışla 114.645,67 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,63 ile finans kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile iletişim oldu.

Dün, döviz kurlarındaki yükselişlere karşın, dünya borsalarındaki pozitif seyrin desteğiyle 115.318,94 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 değer kazancıyla 114.947,58 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit gerçekleşmesi, yurt dışında ise ABD'de mart ayı istihdam raporu ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'in konuşmasının takip edileceğini kaydetti.

ABD'de açıklanacak istihdam raporunda, tarım dışı istihdamın 189 bin artması, işsizliğin ise yüzde 4'e gerilemesinin beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.500 ve 117.700 seviyelerinin direnç, 113.400 puanın destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal



