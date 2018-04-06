Dolar/TL, güne yükselişle başladı

İSTANBUL

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'e "haksız misilleme" gerekçesiyle öncekilere ilaveten 100 milyar dolarlık gümrük tarifesi uygulanması talimatını vermesiyle küresel piyasalarda "ticaret savaşlarına" ilişkin endişeler artarken, dolar diğer para birimleri karşısında değer kazancını sürdürüyor. Dün 90,6 seviyesine yükselen dolar endeksi, bugün yatay bir seyirle 90,5 seviyesinde bulunuyor.

Küresel para piyasalarına ilişkin belirsizliklerle artışını sürdüren dolar/TL, dün 4,0535'i görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 4,0523'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, dünkü yükselişini bugüne de taşıyarak 4,0664 ile tüm zamanların zirvesini gördü. Dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,21 artışla 4,0605'ten alıcı buluyor. Avro/TL de 4,9768 ile tarihi zirvesini gördü. Avro/TL, aynı dakikalarda yüzde 0,10 artışla 4,9680'den, sterlin/TL de yüzde 0,24 artışla 5,6871'den işlem görüyor.

Dolar/TL'nin aynı sepette değerlendirildiği gelişmekte olan ülke para birimlerinden Güney Afrika randı şu dakikalarda dolar karşısında yüzde 0,7, Güney Kore wonu yüzde 0,6, Rus rublesi yüzde 0,3 ve Hindistan rupisi yüzde 0,2 değer kaybediyor.

Analistler, Trump'ın misillemeye karşı misillemeyle yanıt vermesine yönelik bu adımının, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşını çok daha ciddi boyutlara taşıyacağını tahmin ediyor.

Döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin küresel para piyasalarına ilişkin belirsizliklerle devam ettiğini belirten analistler, bugün ABD'de istihdam raporu ve ticaret savaşlarına ilişkin haber ve açıklamaların yatırımcıların risk algısı üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de kısa vadede 4,0720 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini, 4,00 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise düşüşün ivme kazanacağını ifade ediyor.

Muhabir: Murat Birinci