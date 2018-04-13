Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul genel görüntüler

İSTANBUL

Açılışta BIST 100 endeksi, 479,88 puan ve yüzde 0,44 artışla 110.715,29 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla değer kazanan 2,45 ile tekstil, deri oldu.

Dün, artan risk iştahı ve döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,90 değer kazancıyla 110.235,41 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda artan risk algısının, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha yumuşak tondaki açıklamaları ve Rusya'nın sakin duruşu ile azaldığını, bu durumun pay piyasalarına pozitif yansıdığını kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ve ABD'de tüketici güven endeksi verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirten analistler, BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin direnç, 106.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal