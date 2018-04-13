Doğan Şirketler Grubu Holding, bağlı ortaklığı Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama AŞ'nin (D&R) Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye AŞ'ye satışı için ön protokol imzalandı.

İSTANBUL

Doğan Şirketler Grubu Holding, bağlı ortaklığı Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama AŞ'nin (D&R) 440 milyon liraya Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye AŞ'ye satışı için ön protokol imzalandığını duyurdu.

Doğan Şirketler Grubu Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, tamamı ödenmiş 50 milyon TL sermayesinde, yüzde 100 paya sahip oldukları doğrudan bağlı ortaklığı Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama AŞ'nin (D&R) sermayesinde sahip oldukları payların tamamının, Hisse Devir Sözleşmesi'nin imzalanacağı tarihte nakden ve peşin olarak ödenmek üzere, 440 milyon TL bedel üzerinden satışı ve devri konusunda, Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye AŞ arasında bugün tarafları bağlayıcı bir ön protokol imzalandığı belirtildi.

Muhabir: Murat Birinci