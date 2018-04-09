Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,38 düşüşle 113.156,08 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.581,46 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,61, holding endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en çok gerileyen yüzde 5,21 ile tekstil, deri oldu.

Güne pozitif başlayan ve Avrupa borsalarındaki yükselişlerden bulduğu destekle 115.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti.

Analistler, döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin pay piyasalarında satış baskısını artırmasıyla BIST 100 endeksinin gün içinde 112.500 desteğine kadar gerilediğini söyledi. Dolar/TL bugün 4,0757 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda 4,0590'dan alıcı buluyor.

Yarın ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin destek, 115.500 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu