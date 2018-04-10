Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,16 düşüşle 110.712,70 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.443,38 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,40, holding endeksi yüzde 1,88 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,92 ile finans kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 5,20 ile tekstil, deri oldu.

Suriye'deki artan jeopolitik riskler ve döviz kurlarındaki yükselişlerin negatif etkisiyle yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesi olan 110.007,80 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla 110.500 puanın üzerinde dengelendi.

Gün içinde dolar/TL 4,1391, avro/TL 5,1176 ve sterlin/TL de 5,8695 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, Suriye'deki gelişmelerin ve ABD ile Rusya arasında artan gerilimin Türk lirası varlıkları üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, bu durumun borsada sert düşüşe, döviz kurlarında ise yeni rekorların görülmesine neden olduğunu kaydetti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ile ABD'nin enflasyon verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin destek, 115.500 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans anketine katılan ekonomistlerin şubat ayı cari işlemler açığı beklentisi 4,6 milyar dolar oldu. Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 51,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu