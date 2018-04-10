Fındıkta verim ve kalite artıyor

ORDU

Ordu'da 2015 yılında "Fındıkta Verim ve Kalite Artacak" sloganıyla 19 ilçede oluşturulan 41 örnek bahçede verim dekar başına 90 kilogramdan 350 kilograma yükseldi.

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, yazılı açıklamasında, Ordu Valiliği himayesinde ve Karadeniz İhracatçılar Birliğinin desteğiyle 19 ilçede 41 mahallede 41 örnek fındık bahçesi kurulduğunu belirtti.

"Fındık Yetiştiriciliğinde Örnek Fındık Bahçeleri Projesi" kapsamında oluşturulan bahçelerde bu yıl budama ve gübreleme çalışmasının tamamlandığını ifade eden Yılmaz, örnek bahçelerin sayısının daha da artırılacağını kaydetti.

Yılmaz, fındığın önemine dikkati çekerek, "Fındık, gerek ilimiz gerekse ülkemiz ekonomisi ve dış ticaret açısından en önemli tarımsal ürünlerimizden olup, ülkemiz ekonomisine ciddi miktarda döviz girdisi sağlamaktadır. Ülkemiz dünya fındık üretiminin yüzde 75’ini, ilimiz ise yüzde 25’ini tek başına üretmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yürüttükleri çalışmalar sayesinde fındıkta verimin arttığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yürüttüğümüz çalışma sonucunda örnek fındık bahçelerindeki dekara verimi 90 kilogramdan 350 kilograma kadar çıkarmayı başardık. Uyguladığımız projeler neticesinde oluşturduğumuz örnek bahçelerimizde, lider ülkeye yakışır verim ve kaliteye ulaşılabileceğini çiftçilerimize gösterdik."

"Örnek bahçelerde üretici bilinçlendiriliyor"

Fındıkta budama ve gübrelemenin önemine değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Örnek bahçelerimizde budama işlemleri il müdürlüğümüz uzman personelleri tarafından bizzat yapıldı. Yine bu bahçelerimizin her birinden toprak numuneleri alındı ve toprak analiz sonuçlarına göre uzman personellerimiz kontrolünde gübreleme işlemleri yaptırıldı. Diğer taraftan önemli fındık hastalık ve zararlıları hakkında üreticilerimiz bilinçlendirilmiş olup, hastalık ve zararlıların dönemlerine göre uzman personelimiz kontrolünde zirai mücadelesi de yaptırılacakr. Örnek bahçelerimiz periyodik olarak il müdürlüğümüz teknik personellerince takip edilecek."

Muhabir: Hayati Akçay